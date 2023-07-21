Композитор Дунаев рассказал о строгой диете телеведущего Дроздова после выписки из больницы

Композитор Дунаев сообщил «Звезде», что телеведущий Николай Дроздов находится дома со своей супругой и чувствует себя хорошо.

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Российский телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов будет соблюдать строгую диету после выписки из больницы 18 июля. Об этом нашему телеканалу сообщил певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«Ему выписали, что можно есть, что нельзя. Диету определенную. Он говорит, что списки большие дали. Прописали все достаточно строго, ему все же 86 лет», - сообщил Дунаев.

Композитор добавил, что Дроздов сейчас находится дома со своей любимой супругой Татьяной Петровной и чувствует себя хорошо.

Ранее сам телеведущий рассказал, что в больнице он находился из-за заболевания кишечника и травмы ребер, которую получил еще в январе. Тогда он упал на лед и сломал себе семь ребер.