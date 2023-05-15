В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила

По словам исследователей, эти паразиты широко распространены на территории Сибири и Монголии.

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Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками серьезных заболеваний, среди них чума и лихорадка Западного Нила. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Persian Journal of Acarology.

Как отмечают специалисты, эти клещи широко распространены на территории Сибири и Монголии.

«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам - Spinturnicidae и Macronyssidae», - заявила кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова.

По ее словам, представители первого семейства могут переносить бартонеллез (группа заболеваний, протекающих с преимущественным поражением эндотелиальных клеток и эритроцитов), а второго - клещевой энцефалит, боррелиоз (клинически проявляется параличами конечностей, нечеткостью речи, расстройствами координации и движений, судорожными приступами), лихорадку Западного Нила, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию (инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу) и чуму.

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