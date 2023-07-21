Главком ВМФ Евменов вручил личные штандарты командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами

На церемонию пригласили высших и старших офицеров Главного командования и Главного штаба ВМФ России, а также ветеранов ВМФ, заслуженных адмиралов, занимавших высшие ступени в должностной иерархии флота.

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов вручил личные штандарты командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами вице-адмиралу Владимиру Воробьеву и адмиралу Виктору Лиине.

Торжественная церемония прошла в Адмиралтействе в Петербурге, сообщает Министерство обороны России. На нее пригласили высших и старших офицеров Главного командования и Главного штаба ВМФ, а также ветеранов флота и заслуженных адмиралов. На церемонии присутствовал командующий Тихоокеанским флотом с 2012 по 2023 годы адмирал Сергей Авакянц. Ему Евменов от имени руководства российского оборонного ведомства передал ценный подарок.

Главком ВМФ вручил госнаграды отличившимся военным и государственным гражданским служащим Главного командования и Главного штаба ВМФ.

Лиина и Воробьев были назначены командующими Тихоокеанским и Балтийским флотами указами президента РФ весной текущего года.

Между тем, в Японском море сейчас проходят совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие - 2023». Их основная цель - укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержание стабильности и мира в регионе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.