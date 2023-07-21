Путин заявил, что Западу не хватает «украинского пушечного мяса»

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Президент России Владимир Путин заявил, что западным странам не хватает «украинского пушечного мяса», поэтому дальше в ход планируют пустить поляков, литовцев и всех, кого не жалко. С таким заявлением глава государства выступил на совещании Совета безопасности РФ.

Согласно словам главы государства, польские власти утаивают от народа правду.

«А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер рассказал, что так западные страны «планируют пустить в ход новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку». Владимир Путин призвал задуматься о последствиях авторам подобных планов.

Ранее президент Российской Федерации отметил, что Запад разочарован результатами контрнаступления киевского режима.