По словам президента России, техника НАТО уступает по тактико-техническим параметрам даже некоторым образцам советского оружия.

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Президент России Владимир Путин отметил профессионализм командования СВО.

«Командование специальной военной операции действует профессионально, наши солдаты и офицеры, части и соединения, выполняют свой долг мужественно, стойко, героически», - подчеркнул президент в ходе заседания Совбеза РФ.

Он добавил, что хваленая западная техника, которая была поставлена киевскому режиму, вовсе не является неуязвимой - реальность показала, что она отлично горит.

Кроме того, отметил Путин, она уступает по тактическим параметрам даже некоторым образцам оружия, изготовленного в СССР.

Также президент России отметил, что результаты украинского контрнаступления, несмотря на все усилия, отсутствуют - по крайней мере, как сказал Путин, пока.