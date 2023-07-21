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Мурманский губернатор Чибис доложил Путину о мерах поддержки участников СВО

Ирина Елагина
01:44 21.07.2023
В Мурманской области создали центр для поддержки семей военнослужащих в зоне СВО.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Мурманской области решили поддержать семьи Героев России, отмеченных этим званием за героические поступки в зоне СВО - они получат по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И самим героям, и тем, кто, к сожалению, получил это звание посмертно, эти деньги получают их семьи. Таких у нас 12 бойцов - 5 из них живые, остальные посмертно. Все они получат необходимые ресурсы для того, чтобы их семьи могли в комфортных условиях жить», - пояснил Чибис.

Кроме того, в Мурманской области создали центр для поддержки семей военнослужащих в зоне СВО. Речь идет не только о материальной помощи, но и ежедневной поддержки по любым, в том числе бытовым вопросам. За год их разрешено порядка 13 тысяч.

Напомним, что сегодня Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мурманск и дал ряд поручений о развитии арктических городов и закрытых территорий.

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