Путин заявил, что Арктика имеет для России стратегическое значение

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Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности, которая имеет зона Арктики для России. Он отметил, что это касается и вопросов оборонного характера, и ресурсной базы.

Также глава государства обратил внимание на накопившиеся там проблемы и требующие решений. Одна из них - это изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%.

Напомним, в эти часы президент РФ проводит в Мурманске совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов. Во время него он подчеркнул, что задачи по развитию инфраструктуры в этих местах, где расположены воинские формирования, решаются медленно.

Во время своего посещения завода «Арктик СПГ 2» в Мурманске Путин дал гудок для отправки первой линии по сжижению природного газа завода. Гудок стал сигналом к началу проведения морских операций по транспортировке, линия отправится на Гыданский полуотров.

Помимо прочего, президент заявлял, что «Арктик СПГ - 2» будет запущен вовремя и с нужным качеством. Он сказал, что проекты по производству СПГ для российской экономики позволяют ей «отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли».