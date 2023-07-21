В Кремле назвали угрозой заявление МО Украины о готовности к атакам на суда, идущие в порты РФ

Пресс-секретарь президента России заметил, что угрозу создает причастность киевского режима к террористическим атакам.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление украинского министерства обороны относительно готовности атаковать суда, идущие в российские черноморские порты, создает угрозу.

«Непредсказуемые действия, и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, создают угрозу», - прокомментировал Песков соответствующее заявление перед журналистами.

Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режиме не только непредсказуем - украинские власти не гнушаются вообще ничем, поэтому, как отметил пресс-секретарь президента России, такие заявления несут опасность.

Ранее Песков сообщил, что решение об очном участии президента России в саммите G20 в Нью-Дели еще не принято.