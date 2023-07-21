В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста

Дмитрий Песков подчеркнул, что ключевое значение в этом вопросе имеет позиция Министерства обороны.

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Инициатива об расширении планки призывного возраста в России на данный момент обсуждается в Госдуме, ключевое значение в этом вопросе имеет позиция Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте на этой стадии обращать вопросы в Госдуму и Минобороны. Здесь самое главное и основополагающее точка зрения Минобороны... Ведется дискуссия в Госдуме», - заявил Песков журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что границы призывного возраста могут составить от 18 до 30 лет. По его словам, комитет Госдумы по обороне поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта.

Напомним, изначально предполагалось поэтапно увеличить минимальный призывной возраст. В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

Картаполов также добавил, что новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.