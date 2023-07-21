Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который ранее его критиковал
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности благодарить министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за военную помощь каждое утро.
В указе украинского президента, который опубликован на официальном сайте офиса Зеленского, говорится, что Вадим Пристайко освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).
Ранее Вадим Пристайко, находясь на должности посла Украины в Британии, заявлял, что Киев несет потери людей «направо и налево». Он также добавил, что Запад получил «уникальный шанс» из-за того, что Украина пожертвовала жизнями стольких людей и десятилетиями развития.