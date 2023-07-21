Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который ранее его критиковал

Критика в адрес Зеленского касалась слов президента Украины о готовности благодарить каждое утро главу МО Британии за военную помощь.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности благодарить министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за военную помощь каждое утро.

В указе украинского президента, который опубликован на официальном сайте офиса Зеленского, говорится, что Вадим Пристайко освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Ранее Вадим Пристайко, находясь на должности посла Украины в Британии, заявлял, что Киев несет потери людей «направо и налево». Он также добавил, что Запад получил «уникальный шанс» из-за того, что Украина пожертвовала жизнями стольких людей и десятилетиями развития.