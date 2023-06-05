Жители Шебекинского округа обустраивают быт в пунктах временного размещения

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Украинские боевики продолжают попытки прорваться на территорию Белгородской области. Накануне подразделения вооруженных сил и пограничной службы ФСБ России сорвали попытку двух групп террористов зайти в Новую Таволжанку. Чтобы отвлечь внимание, они начали интенсивный обстрел гражданских объектов. Одновременно попытались пересечь реку Северский Донец и высадиться на окраине. Но совместная работа авиации и артиллерии не дала противнику завершить прорыв. 10 боевиков ликвидированы, уничтожены две лодки и автомобиль. Тем временем в Белгороде начали расселять в общежития эвакуированных жителей Шебекинского округа. Сейчас в пунктах временного размещения находятся больше 4 тысяч человек.

Сразу несколько прилетов в селе Соболевка пришлись на улицу, расположенную еще на въезде в поселок. В этом доме серьезно повреждена крыша, но говорят он еще подлежит восстановлению. Здесь полностью сгорел гараж. Во время обстрелов рядом с ним находился мужчина, он погиб.

«Я в хате, а он во дворе. Триммером траву косил. Все», - рассказала жительница Соболевки.

При обстреле со стороны Украины этого приграничного района погибли трое местных жителей. По заявлениям главы администрации, повреждены более ста домовладений. Их уже восстанавливают. Повреждения есть и у автомобилей.

«В районе половины 9-го вечера. Все тихо спокойно. Было слышно отголоски какие-то в районе границы, дети дома, мы во дворе. Это все моментально. В течение 20 секунд, но казалось длилось долго очень», - рассказала жительница Соболевки Наталья Черничко.

Осколки и в доме семьи Назарченко. Когда начался обстрел из «Градов», их сын играл рядом с домом, вместе с друзьями.

В селе драгунское накануне была атака самодельным взрывным устройствами с беспилотника. Поврежден один из энергообъектов. По словам местных это не первая атака с БПЛА.

На текущий момент в белгородской городской больнице находятся 32 человека. Из них только шесть пациентов поступили за выходные. Это жители Новой Таволжанки, Безлюдовки и Шебекино.

Татьяне Шеховцовой покинуть Новую Таволжанку помогал сосед.

«В Шебекино приехали в больницу, стоял УАЗ с военными ребятами. Они говорят, а что вы хотели? Да, говорит, у меня раненая. Говорят: тогда к нам давай в машину. Увезли меня. И посадили меня в машину и привезли в разумное. Там уже скорые стояли», - рассказала пострадавшая.

Прикрываясь интенсивными артобстрелами гражданских украинские террористы в составе двух групп накануне днем попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.

Власти области обеспечивают выезд из приграничных территорий всех, кто хочет покинуть свои дома. Помогают и добровольцы.

«Мне звонили с разных регионов России на телефон. Потому что родственники были далеко, а взрослые - родители находились в Шебекино. Звонили, просили помочь с эвакуацией. Я разговаривал с ребятами, которые на броне вывозили, получается, а я оттуда уже забирал и отвозил на ПВР», - рассказал волонтер Александр Шушков.

Александр Коц из Шебекино выезжал сам. С собой забрал всю семью, соседей и домашних питомцев. Обустроились в студенческом общежитии.

У Ольги Комовой на передовой муж. Семья переехала в Белгород из Красного хутора, что на границе с Украиной. Им помогли с жильем, ребенка отправили на отдых в крымский санаторий. Всего, по словам губернатора области, в пунктах временного размещения находятся более 4 тысяч человек. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, помогают обеспечивать людей всем необходимым.

Более тысячи квартир и 370 частных домов повреждено или уничтожено в Шебекинском округе за неделю. И проблем еще немало. Людям помогают не только с жильем, но и трудоустройством. Работники Центра занятости проводят ярмарки вакансий прямо в общежитиях и других ПВР.