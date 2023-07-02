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«Ждем, любим, скучаем»: бойцы ЦВО из зоны спецоперации пообщались с родными по телемосту

06:33 02.07.2023
Минобороны России опубликовало кадры общения военнослужащих с их близкими.
«Ждем, любим, скучаем»: бойцы ЦВО из зоны спецоперации пообщались с родными по телемосту
© Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), которые участвуют в специальной военной операции, смогли увидеться и поговорить с родственниками в ходе телевизионного моста с Оренбургом.

Один из бойцов рассказал, что когда военнослужащие ехали к месте проведения телемоста, он волновался так, будто на самом деле едет к своим родителям, близким и детям. Военнослужащие были благодарны за возможность с лицом к лицу поговорить с родными людьми.

«Давайте там, держитесь друг за друга. Вы уже как родные там», - говорили близкие военнослужащих.

Бойцы, со своей стороны, успокаивали своих родных, заверяли их, что все будет хорошо, и просили не переживать.

«Еще маленько - и домой скоро все приедем», - сказал один из военнослужащих.

Такие мероприятия важны, чтобы бойцы не отрывались от своей прежней жизни, говорит замполит мотострелкового батальона с позывным «Рифма».

«Потому что военнослужащие каждый день в этой военной рутине немножко отдаляются от гражданской жизни. Но этот кусочек, который они сегодня вкусили, поможет им с новыми силами, с новым морально-боевым настроем идти в бой и защищать нашу Родину», - сказал замполит.

Теплые слова поддержки сказали родственники и дети наших бойцов.

«Я очень рада, что собрали нас здесь. Это просто возможность убедиться, что с ними все хорошо, что они в порядке, живы, здоровы. Хочется обнять уже, мы ждем, любим, скучаем. Молимся за них, верим, что скоро наши родные будут с нами рядом», - рассказала жена военнослужащего Екатерина.

Такие телемосты в ЦВО проводятся регулярно, чтобы поддерживать боевой дух личного состава и информировать семьи участников спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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