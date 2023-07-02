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Володин отметил, что российское общество не поддержало мятеж

Анна Назайкина
11:51 02.07.2023
По его словам, общество 24 июня прошло испытание и показало свою зрелость.
Володин отметил, что российское общество не поддержало мятеж
© Фото: Russian State Duma Press Service, via GlobalLookPress, GlobalLookPress
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События, произошедшие в РФ 24 июня, продемонстрировали, насколько высок авторитет главы государства Владимира Путина среди российского общества, высказал мнение в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, мятеж не получил поддержки у россиян, вопреки возможности выражать разные взгляды на происходящее.

«Совершенно очевидно, 23-24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина», - приводит RT слова Володина.

Кроме того, председатель нижней палаты добавил, что российскому обществу в минувшую субботу удалось пройти это испытание, тем самым оно показало свою зрелость.

Ранее российский лидер заявлял, что военнослужащие 24 июня фактически смогли остановить гражданскую войну. Он также подчеркнул, что в этот день все российское общество было сплочено главным - ответственностью за будущее нашей страны.

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