В Москве на Ходынском поле открылся фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего»

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Фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» пройдет в Москве 1-2 июля сразу на трех площадках. Церемония открытия состоялась на Ходынском поле.

«Здесь, на Ходынском поле, собрались молодые люди. Этот парк у нас разделен на три части: "Добро", "Возможности" и "Спорт". На площадке "Добро" все желающие могут ознакомиться с нашими волонтерскими программами, принять участие в разных экоакциях, а также познакомиться с нашим благотворительным фондом», - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Посетители площадки «Возможности» узнают об интересных и актуальных вакансиях. Тут же свои двери открыл клуб молодых предпринимателей. Множество спикеров объяснят всем желающим аспекты открытия собственного дела. Площадка «Спорт» ждет любителей активного образа жизни. Здесь играют в баскетбол и даже в прыжки с резиночкой. Второе июля станет днем подведения итогов фестиваля. В конце состоится праздничный концерт с выступлениями известных артистов.

Изначально мероприятия планировалось провести 24 июня, но из-за режима контртеррористической операции в российской столице сроки были перенесены. Развлекательные мероприятия в День молодежи в Москве будут проходить по всей столице. Предусмотрены лекции, игры и прочие активности. Пройдут музыкальные и танцевальные мастер-классы, курсы актерского мастерства, аттракционы и прочее.