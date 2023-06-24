Путин отметил заслуги молодых офицеров в поздравлении с Днем молодежи
Президент России Владимир Путин поздравил всех школьников, студентов и уже делающих первые шаги в профессии молодых людей с Днем молодежи, который в этом году отмечается в последнюю субботу месяца - 24 июня.
По инициативе самой молодежи, праздник выпал на школьные выпускные, которые именно в это время проходят по всей стране. Президент в обращении к выпускникам пожелал им найти свое призвание и добиться успеха в деятельности.
Россия поможет школьникам реализовать их потенциал. Для этого на территории страны существуют команды разнообразных доступных проектов, которые примут школьников в свой состав.
Путин подчеркнул, что молодежь - это будущее России, так как именно ее представители займут ключевые посты в экономике, бизнесе, государственном управлении и других областях.
В том числе, молодежь будет участвовать в обороне страны. Уже сейчас молодые военнослужащие защищают свою родину.
«Именно молодые офицеры встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства. Мужественно сражаются в ходе специальной военной операции», - сказал Путин.
Кроме того, президент отметил, что в следующем году Россия собирается принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Ранее Путин заявил, что отличившихся молодых участников спецоперации необходимо продвигать по армейской иерархической лестнице. Это необходимо для того, чтобы показывать пример тем, кого склоняют к проукраинской позиции.