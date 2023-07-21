Путин одобрил идею распространить на Арктику программу льготной ипотеки по 2%

Программа будет действовать до 2030 года и применяться только к новому жилью на первичном рынке.

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Глава российского государства Владимир Путин поддержал предложение распространить программу дальневосточной ипотеки молодым семьям под 2% и на зону российской Арктики. Идею озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Сказано, что льготная ипотека будет применима только в отношении нового строящегося жилья на первичном рынке. Она будет предоставляться, как отмечено, по цене Минстроя. Данная программа будет действовать до 2030 года.

Президент России проводит совещание по развитию ЗАТО и арктических городов в Мурманске. Он успел осмотреть Центр управления регионом Мурманской области.

Также президент обращал на стратегическую важность арктической зоны для России. По его словам, это касается и вопросов оборонного характера, и ресурсной базы. Путин указал, что регион имеет застарелые проблемы, требующие решений. Одна из них - это изношенность коммунальной инфраструктуры, достигающая 70%.