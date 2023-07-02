Эксперт Федоров заявил, что 2/3 французов не поддерживают политику Макрона

По его мнению, многие жители страны ненавидят Эмманюэля Макрона и не скрывают этого.

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Более 2/3 французов не считают, что президент проводит правильную политику. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. По его мнению, многие ненавидят Эмманюэля Макрона и не скрывают этого.

Поддержку французскому президенту обеспечивают преуспевающие люди. При этом потомки мигрантов, хоть и родились во Франции и имеют паспорт этой страны, чувствуют себя людьми второго сорта.

«Они не чувствуют себя полноценными французами», - отмечает Сергей Федоров.

Напомним, массовые беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка, который отказался подчиниться его требованиям, находясь за рулем автомобиля. Молодой человек по имени Наэль был похоронен в субботу в пригороде Парижа Нантере.

С начала протестов в стране оказались разграблены или сожжены не менее десяти ТЦ, двухсот крупных магазинов, а также пятисот табачных лавок и банковских отделений. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.