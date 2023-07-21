В стране и мире Крымский мост временно закрыли из-за воздушной тревоги Ирина Елагина Движение по мосту возобновили в 23:45 20 июля. © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press Читайте нас на: Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено вечером 20 июля. О кратковременном закрытии движения сообщил оперштаб Крыма. «Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», - предупредил Telegram-канал оперштаба в 23.33 20 июля. Через 12 минут поступило сообщение о возобновлении работы моста в штатном режиме. «Движение по Крымскому мосту возобновили», - заявили в Telegram-канал оперштаба в 23.45 20 июля. Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта 17 июля и на сутки закрыт для движения транспорта, с вечера 18 июля мост отрыт для машин и только на поврежденном участке транспортный поток движется в реверсивном режиме по одной полосе. Экспертное мнение и аналитика