ЦПВС: самолеты коалиции США трижды нарушили воздушное пространство Сирии

В российском Центре отметили, что эти действия создают риск авиационных инцидентов и происшествий с гражданскими самолетами.

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Самолеты международной коалиции, которую возглавляет США, трижды нарушили воздушное пространство Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, инциденты произошли в районе в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Там сирийское воздушное пространство нарушили пара истребителей F-16 и разведывательный самолет МС-12V.

Кроме того, ЦПВС за сутки зафиксировал 12 случаев несогласованных с российской стороной полетов беспилотников так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, добавил Гуринов. Это нарушает протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

Гуринов отметил, что эти действия создают риск авиационных инцидентов и происшествий с гражданскими самолетами.

Ранее в ЦПВС сообщили, что коалиция США в Сирии за июнь 315 раз нарушила меморандум безопасности полетов. Эти нарушения носят целенаправленный и систематический характер, считают в Центре.