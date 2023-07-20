Egoli Gas: взрыв в Йоханнесбурге не был вызван утечкой в газопроводе

Нефтегазовая компания сообщила, что снижения давления в газовой сети не было обнаружено, что говорит об ее исправности.

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Произошедший в Йоханнесбурге взрыв, в результате которого частично обрушилась дорога и пострадали десятки человек, не был вызван утечкой в газопроводе. Об этом заявила южноафриканская нефтегазовая компания Egoli Gas.

В сообщении, опубликованном на сайте нефтяной компании, говорится, что Egoli Gas провела тщательные проверки и установила, что причиной взрыва не была ни утечка из газовой сети данной компании, ни любого другого газопровода.

Компания отметила, что в газовой сети не было зафиксировано снижения давления, что говорит о ее исправности, и «маловероятно», что газопроводы стали причиной происшествия.

Ранее телеканал SABC News со ссылкой на службы спасения сообщал, что в результате мощного взрыва на газопроводе в Йоханнесбурге частично обрушилась дорога. Инцидент произошел на улице Bree Street города.