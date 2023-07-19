Двое жителей ДНР погибли в результате обстрела со стороны ВСУ
По меньшей мере, два человека стали жертвами артудара со стороны Украины по городам Донецкой народной республики, еще семеро получили ранения. О последствиях обстрела рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Погибли два человека - в Кировском районе Донецка и Владимировке Волновахского района. Ранены семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень», - сообщил Пушилин.
По данным руководителя региона, снарядами повреждены девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой. Кроме того, во время обстрела пострадали две школы, больница и еще ряд гражданских объектов.
По сведениям оперативного штаба, в течение суток 18 июля территория ДНР 93 раза подвергалась обстрелу со стороны ВСУ.
«Выпущено более 490 боеприпасов из РСЗО, в том числе это ракеты производства Турции, артиллерии калибром 152 и 155 мм», - уточнил Пушилин.
Ранее сообщалось, что при обстреле националистами многоквартирных домов и медучреждений Червоногвардейского района Макеевки пострадали порядка 25 человек, в том числе дети двух и семи лет.