Двое жителей ДНР погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

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По меньшей мере, два человека стали жертвами артудара со стороны Украины по городам Донецкой народной республики, еще семеро получили ранения. О последствиях обстрела рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Погибли два человека - в Кировском районе Донецка и Владимировке Волновахского района. Ранены семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень», - сообщил Пушилин.

По данным руководителя региона, снарядами повреждены девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой. Кроме того, во время обстрела пострадали две школы, больница и еще ряд гражданских объектов.

По сведениям оперативного штаба, в течение суток 18 июля территория ДНР 93 раза подвергалась обстрелу со стороны ВСУ.

«Выпущено более 490 боеприпасов из РСЗО, в том числе это ракеты производства Турции, артиллерии калибром 152 и 155 мм», - уточнил Пушилин.

Ранее сообщалось, что при обстреле националистами многоквартирных домов и медучреждений Червоногвардейского района Макеевки пострадали порядка 25 человек, в том числе дети двух и семи лет.