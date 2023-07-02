На Кубе приземлился первый после возобновления авиасообщения с Россией самолет
Первый после возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Кубой самолет приземлился на острове. В аэропорт Варадеро из Шереметьево прибыли более 400 туристов. Путь из Москвы до места отдыха у них занял 13 часов.
На Кубе отдыхающих встретили народными танцами, песнями и памятными подарками. Теперь самолеты из России на Остров Свободы будут прилетать дважды в неделю, по четвергам и субботам. С сентября полетную программу расширят до трех рейсов в неделю, пишет ТАСС. Как отметили в авиакомпании, спрос на билеты колоссальный.
Прямое воздушное сообщение между Москвой и Гаваной приостанавливалось сначала в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, потом после введения западных санкций. Сейчас перед индустрией стоит задача превысить допандемийный уровень количества туристов.