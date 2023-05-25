«Аэрофлот» объявил о начале продажи билетов на Кубу
Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам, а осенью их количество увеличится до трех.
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на регулярные рейсы в город Варадеро на Кубе.
В сообщении компании говорится, что рейсы начнутся с 1 июля.
«Рейсы запланированы два раза в неделю: по четвергам и субботам, в сентябре их количество увеличится до трех», - говорится на официальном Telegram-канале авиакомпании.
Согласно сообщению, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.
Ранее между Грузией и Россией возобновили авиасообщение. В Тбилиси прошли массовые протесты по этому поводу, а также против введения Москвой безвизового режима для жителей Грузии.