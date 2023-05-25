В стране и мире «Аэрофлот» объявил о начале продажи билетов на Кубу Игнат Далакян Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам, а осенью их количество увеличится до трех. © Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress Читайте нас на: Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на регулярные рейсы в город Варадеро на Кубе. В сообщении компании говорится, что рейсы начнутся с 1 июля. «Рейсы запланированы два раза в неделю: по четвергам и субботам, в сентябре их количество увеличится до трех», - говорится на официальном Telegram-канале авиакомпании. Согласно сообщению, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Ранее между Грузией и Россией возобновили авиасообщение. В Тбилиси прошли массовые протесты по этому поводу, а также против введения Москвой безвизового режима для жителей Грузии. Экспертное мнение и аналитика