Австралия ввела санкции против 35 российских организаций

Под санкции Австралии попали 35 российских организаций и 10 граждан из России и Белоруссии.

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Австралийское правительство ввело новые санкции в отношении 35 организаций из России. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

Из заявления министра стало известно, что санкции вводятся против «35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 российских и белорусских граждан».

«Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину», - приводит слова Вонг ТАСС.

В австралийском МИД добавили, что под санкции попали предприятия, которые имеют «важное экономическое и стратегическое значение для России» и занимаются поставкой передовых технологий, электроники и оборудования ВС РФ, а также организации, работающие в сфере атомной энергетикой.

Ранее новые санкции против России ввела Великобритания. В российском МИД их назвали «лицемерием». Лондон объяснил их введение «заботой о детям», но при этом включил в санкционный список должностные лица, которые помогают в оказании помощи детям из зоны спецоперации.