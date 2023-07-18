МИД РФ назвал новые санкции Великобритании против России лицемерием

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что санкции Великобритании не повлияют на политику РФ.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Новые антироссийские санкции Великобритании являются проявлением неприкрытого лицемерия, заявили в российском дипломатическом ведомстве. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте министерства.

«Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики», - говорится в тексте комментария.

Захарова пишет, что Лондон объяснил новые рестрикции «заботой о детях» и при этом включил в санкционный список должностных лиц, которые участвуют в оказании помощи детям из зоны спецоперации. При этом, по ее словам, Великобритания поставляет смертоносные системы вооружений Киеву, а тот использует их против мирного населения.

«Очевидно также и то, что никакие санкционные судороги не помогут Британии повлиять на суверенный курс России», - добавила Захарова.

Ранее посольство РФ заявило, что новые санкции Лондона не имеют юридической силы. Также ограничения назвали в ведомстве неприемлемыми.