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ABC News: наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить о произволе командиров ВСУ

Игнат Далакян
06:50 20.07.2023
Австралийский наемник рассказал, что видел вещи, которые совершенно неприемлемы с военной точки зрения.
ABC News: наемник рискнул жизнью, чтобы сообщить о произволе командиров ВСУ
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Австралийский наемник, который воюет на стороне Украины, пожаловался на произвол со стороны командиров украинской армии.

В статье ABC News говорится, что австралийский наемник из интернационального легиона ВСУ, представившийся выдуманным позывным «Буш», рассказал на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о некомпетентности командиров украинской армии.

«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать», - сказал австралиец.

Наемник рассказал, что видел вещи, которые совершенно неприемлемы с военной точки зрения.

«Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», - сказал он.

Австралиец с выдуманным позывным «Буш» рассказал журналистам, что «на сто процентов» боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в зоне СВО иностранные ЧВК проявляют в последнее время большую активность. Дипломат напомнила, что иностранные наемники в зоне спецоперации являются законной целью российских войск.

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