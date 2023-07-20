Австралийский наемник рассказал, что видел вещи, которые совершенно неприемлемы с военной точки зрения.

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Австралийский наемник, который воюет на стороне Украины, пожаловался на произвол со стороны командиров украинской армии.

В статье ABC News говорится, что австралийский наемник из интернационального легиона ВСУ, представившийся выдуманным позывным «Буш», рассказал на радио ABC, что украинцам и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о некомпетентности командиров украинской армии.

«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать», - сказал австралиец.

Наемник рассказал, что видел вещи, которые совершенно неприемлемы с военной точки зрения.

«Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», - сказал он.

Австралиец с выдуманным позывным «Буш» рассказал журналистам, что «на сто процентов» боится за свою жизнь из-за распространения такой информации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в зоне СВО иностранные ЧВК проявляют в последнее время большую активность. Дипломат напомнила, что иностранные наемники в зоне спецоперации являются законной целью российских войск.