В Запорожье заявили, что Каховского водохранилища больше нет

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Каховского водохранилища больше не существует. Об исчезновении водоема, питавшегося водами Днепра, из-за подрыва Каховской ГЭС сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Каховского водохранилища уже нет. Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», - приводит РИА Новости слова Сигуты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России нет сомнений, что подрыв Каховской гидроэлектростанции на совести ВСУ.

Напомним, что плотина Каховской гидроэлектростанция был разрушена в результате подрыва 6 июня, жертвами теракта стали 55 человек, количество пострадавших измеряется тысячами.