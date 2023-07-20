Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Причиной беспорядков стала санкционированная полицией акция с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

© Видео: husham_ali1, laweyam.twitter © Фото: husham_ali1, laweyam.twitter

Здание посольства Швеции в Багдаде атаковали сотни демонстрантов и подожгли помещение дипмиссии. Reuters сообщил о беспорядках в иракской столице из-за запланированного в Стокгольме сожжения Корана.

«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его», - передает агентство.

На кадрах из Багдада видно, что в окнах посольства полыхают языки пламени, клубится черный дым, вокруг толпа скандирующих манифестантов. Они пытаются разломать стены шведской дипмиссии, видеокамера зафиксировала, как под натиском демонстрантов падает бетонный блок.

Ранее стало известно, что шведская полиция санкционировала акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме, это известие стало причиной массовой манифестации в иракской столице.

Напомним, что 28 июня в первый день праздника Курбан-байрам с разрешения полиции прошла акция с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма.