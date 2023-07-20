Украинские СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Одессе и Николаеве

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Украинские СМИ сообщили о множестве взрывов в южной части страны. В частности, сказано о взрывах в Николаеве, Одессе, Очакове и Херсонщине.

Telegram-канал издания «Зеркало недели» с 02.10 по московскому времени начал информировать о взрывах в Одессе. Также онлайн-карта воздушной тревоги Украины опубликовала сведения о взрывах в Одессе и области. Там появилась информация о воздушной тревоге в ряде областей Украины.

Ранее мы сообщали о прогремевших взрывах в Одессе и Сумах. В Одесской области около двух часов ночи 20 июля была объявлена воздушная тревога и прогремели несколько взрывов. СМИ сообщают, что работала система ПВО.