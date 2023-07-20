Цена пшеницы выросла на бирже США после заявлений МО РФ о следующих в порты Украины судах

Стоимость фьючерса на бирже повысилась на 8,16% и составила 7,25 доллара за бушель.

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На американской товарной бирже стоимость пшеницы выросла более чем на 8% после заявлений российского оборонного ведомства вечером, 19 июля.

Так, биржа в Чикаго зафиксировала повышение на 8,16% до 7,25 доллара за бушель цену на пшеницу после того, как в Минобороны РФ сделали заявление, что страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

В МО РФ подчеркнули, что с 20 июля суда, направляющиеся в украинские порты, Россия будет рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов.

После прекращения функционирования «черноморской инициативы» и морского гумкоридора ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.