В стране и мире Путин дал гудок для отправки первой газовой линии завода «Арктик СПГ 2» в Мурманске Елизавета Егорова Президент Путин, находясь на заводе «Арктик СПГ 2» в Мурманске, дал гудок для отправки первой СПГ-линии по сжижению природного газа. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Константин Завражин РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин дал гудок для отправки первой СПГ-линии по сжижению природного газа завода «Арктик СПГ 2». Гудок был сигналом к началу проведения морских операций по транспортировке. Линия отправится из Мурманска на Гыданский полуотров. Завод «Арктик СПГ 2» принадлежит компании «Новатэк». Ранее стало известно, что Россия занимается разработкой собственных технологий крупнотоннажного сжижения газа. В частности, к этому привлечены компании «Новатэк», «Газпром» и Росатом. Технология «Арктический каскад» уже имеет мощность в один миллион тонн. Экспертное мнение и аналитика