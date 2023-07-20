Погода помешала Путину посетить Североморск
Непогода несла коррективы в рабочую поездку президента в Мурманск.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Непогода не позволила президенту России Владимиру Путину посетить Североморск. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию арктических городов.
«Хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось», - отметил Путин.
Напомним, что сегодня Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Мурманск, провел встречу по развитию арктических городов, посетил завод «Арктик СПГ 2» и дал старт первой СПГ-линии по сжижению природного газа.