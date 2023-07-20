В стране и мире Погода помешала Путину посетить Североморск Ирина Елагина Непогода несла коррективы в рабочую поездку президента в Мурманск. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Непогода не позволила президенту России Владимиру Путину посетить Североморск. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию арктических городов. «Хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось», - отметил Путин. Напомним, что сегодня Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Мурманск, провел встречу по развитию арктических городов, посетил завод «Арктик СПГ 2» и дал старт первой СПГ-линии по сжижению природного газа. Экспертное мнение и аналитика