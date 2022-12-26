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Россия разрабатывает собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа

Семен Лавров
04:46 26.12.2022
Кроме этого, планируется увеличение уже имеющейся среднетоннажной технологии «Арктический каскад» в 2-3 раза.
Россия разрабатывает собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российские компании Росатом, «Новатэк» и «Газпром» занимаются разработкой собственных технологий крупнотоннажного сжижения газа. Об этом и дальнейшем развитии отечественных инноваций в газовой сфере рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

По словам чиновника, Россия уже обладает средствами, позволяющими осуществлять среднетоннажное сжижение топлива. На данный момент технология «Арктический каскад» на заводе «Ямал СПГ» имеет мощность в 1 миллион тонн. И это, как заявляет Новак, не предел.

«Уже сейчас есть российская технология сжижения "Арктический каскад" на заводе "Ямал СПГ" мощностью 1 млн тонн. В дальнейшем ее можно довести до 2-3 млн тонн. Параллельно идет разработка оборудования мощностью 5-6 млн тонн структурами Росатома, "Новатэка" и "Газпрома"», - передает его слова ТАСС.

Александр Новак также заявил, что Россия уже достигла договоренностей с Азербайджаном по увеличению поставок газа, а в будущем планирует нарастить экспорт в Казахстан и Узбекистан. Касательно более долгосрочных перспектив вице-премьер указал на возможное начало торговли с такими странами, как Пакистан и Афганистан.

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