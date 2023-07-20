В стране и мире Карты Union Pay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля Елизавета Егорова Владельцев карт платежной системы Union Pay от банка «Тинькофф» попросили снять наличные деньги. © Фото: Bocharov Denis news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: С 21 июля карты банка «Тинькофф» платежной системы Union Pay перестанут работать за пределами России. Владельцев карт банк попросил снять наличные. «Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля. Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно», - наисал «Тинькоффа» в официальном Telegram-канале. В сообщении говорится, что банк прекратит выпускать карты платежной системы Union Pay в ближайшее время. «Тинькофф» 20 июля попал под американские и канадские санкции. Продукты, сервисы и приложения банка работают как обычно. Сегодня стало известно, что британское правительство сняло санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщил Минфин Соединенного Королевства. Причины такого решения на называются. Экспертное мнение и аналитика