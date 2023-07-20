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Карты Union Pay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля

Елизавета Егорова
20:44 20.07.2023
Владельцев карт платежной системы Union Pay от банка «Тинькофф» попросили снять наличные деньги.
Карты Union Pay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля
© Фото: Bocharov Denis news.ru via globallookpress.com
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С 21 июля карты банка «Тинькофф» платежной системы Union Pay перестанут работать за пределами России. Владельцев карт банк попросил снять наличные.

«Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля. Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно», - наисал «Тинькоффа» в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что банк прекратит выпускать карты платежной системы Union Pay в ближайшее время. 

«Тинькофф» 20 июля попал под американские и канадские санкции. Продукты, сервисы и приложения банка работают как обычно.

Сегодня стало известно, что британское правительство сняло санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщил Минфин Соединенного Королевства. Причины такого решения на называются.

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