Выдал эксорт-услуги за фитнес: в Конгрессе США обсудили поведение Хантера Байдена

Сын американского президента уже неоднократно оказывался в эпицентре скандала. Конгресс США обсудил поведение Хантера Байдена и попытался разобраться в ситуации.

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Скандальные фотографии обнаженного Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, в компании сотрудниц эскорт-службы дошли до Конгресса. Там слушалось дело о коррупции в отношении сына американского президента.

В том числе речь шла об эпизоде, когда Байден-младший за казенный счет нанял на работу девушку легкого поведения в качестве помощника юриста и просил за нее налоговый вычет. По крайней мере, такую версию событий изложила член палаты представителей Тейлор Грин, подкрепив свои слова откровенными снимками.

В Америке говорят, что в жизни неизбежны только две вещи: смерть и налоги. И, как ни пытался Хантер Байден утаить свои налоговые преступления, заключив сделку со следствием, все тайное стало явным во время заседания Комитета по надзору Конгресса США.

Вначале маски сбросил агент Налогового управления, который проходил по этому делу как секретный свидетель. Джо Зиглер расследовал махинации Хантера Байдена еще во время президентской кампании его отца.

По одной из версий, дело Хантера Байдена тормозила прокуратура США. Ордеры на обыск по делу о неуплате налогов на тот момент сына кандидата в президенты США были готовы еще в апреле 2020го, но их решили попридержать до выборов, на которых победил Джо Байден.

Адвокаты его сына Хантера всегда были осведомлены о каждом следующем шаге следователей по делу. А агентам ФБР, чтобы просто допросить сына действующего президента, пришлось запрашивать разрешение у охраняющих его агентов Секретной службы. Иначе дело могло дойти до применения оружия с обеих сторон.

«Система юстиции не должна действовать избирательно, в зависимости от того, кем и кому вы приходитесь, однако в этом деле все было именно так. За 14 лет моей работы в Налоговом управлении США я ни разу не встречался с тем, чтобы действия прокуратуры Делавэра и Минюста США так бы сильно отличались от других подобных случаев», - рассказал специальный агент по надзору Налогового управления США Гэри Шепли.

Когда слово взяла конгрессвумен от республиканской партии Мэрджори Тэйлор Грин. В первую очередь она обратилась к родителям с просьбой убрать детей от телевизиров. Заседание комитета транслировалось в прямом эфире.

Она рассказала, как Хантер Байден оплатил перелет из Калифорнии в Вашигтон девушке легкого поведения, и показала, по ее словам, выписку, подтверждающую оплату этого авиаперелета. Также она заявила, что Байден-младший пытался получить налоговый вычет за использование эскорт-услуг, оформив это как расходы на фитнес.

Также ставшие достоянием общественности электронные письма сына действующего президента США позволяют предположить, что посол Байдена советовал Хантеру помочь румынскому магнату, обвиняемому в коррупции. Кроме этого, сына американского президента обвиняют в торговле влиянием в самых разных странах мира, в том числе и на Украине.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Ранее скандальные снимки с ноутбука Хантера Байдена появились в сети. На одной из фотографий он употребляет наркотики прямо за рулем автомобиля.