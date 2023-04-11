Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 юрлиц из РФ

Оттава пошла на такие меры, чтобы «усилить давление» на РФ, сказал канадский премьер.

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Канада расширила ограничительные меры против России. Так, санкции затронули 14 физических и 34 юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Канада 5 апреля 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Эти организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании», - сказано в сообщении.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава пошла на такие меры, чтобы «усилить давление» на РФ.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций констатировал, что введенные в адрес РФ ограничения будут действовать долго.