США ввели санкции против Алексея Кудрина
Американское ведомствj также ввело ограничения против 17 физлиц.
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Министерство финансов США ввели против советника по корпоративному развитию «Яндекс», бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Также введены аналогичные ограничения против 17 физических лиц.
Кудрин попав в список американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщил телеканал RT.
Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты в ноябре прошлого года. Он перешел на работу в компанию «Яндекс», где стал советником по корпоративному развитию.