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Временный поверенный в делах Исландии Ханессон сообщил о приостановке работы посольства в Москве

Анастасия Бобылева
17:24 20.07.2023
С 1 августа Магнус Ханессон продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика.
Временный поверенный в делах Исландии Ханессон сообщил о приостановке работы посольства в Москве
© Фото: Olaf Krüger, imageBROKER, Globallookpress
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Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон сообщил МИД России о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. Сам Ханессон продолжит работать из Рейкьявика.

«В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве», - передает комментарий ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось о планах Исландии приостановить работу своего посольства в Москве. Также в исландском МИД попросили ограничить работу российского посольства в Рейкьявике и «понизить уровень дипломатического представительства». Однако в ведомстве подчеркнули, что это решение не является разрывом дипломатических отношений с РФ.

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