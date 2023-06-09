Исландия приостановит работу посольства в Москве

В МИД Исландии отметили, что отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне.

© Фото: Christian Handl, imageBROKER, Globallookpress

Глава Министерства иностранных дел Исландии заявил, что вызвал посла России в ведомство, чтобы его проинформировать о решении приостановки работы посольства в Москве.

«Министр иностранных дел Исландии приняла решение приостановить работу посольства Исландии в Москве с 1 августа», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства на сайте правительства Исландии.

Согласно заявлению, Исландия также обратилась к Российской Федерации с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике и «понизить уровень дипломатического представительства».

«На данный момент торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, поддержание деятельности посольства Исландии в Москве больше не оправдано», - говорится в заявлении МИД Исландии.

В ведомстве добавили, что данное решение не является разрывом дипломатических отношений с Москвой.

Ранее в Исландию неожиданно прибыл американский самолет E-6B. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал нам, что это может означать, что Вашингтон планирует учения для того, чтобы показать России готовность к ядерному ответу.