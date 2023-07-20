Приговор в отношении покушавшихся на певца Руссо не изменили после апелляций

Апелляционные жалобы адвокатов покушавшихся на певца Руссо Трясникова и Джуры были отклонены. Злоумышленники продолжат отбывать наказание в колонии строго режима.

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Мосгорсуд не изменил приговор Хамовнического районного суда в отношении Трясникова и Джуры, покушавшихся на убийство эстрадного певца Авраама Руссо. Прокуратура Москвы сообщает, что апелляционные жалобы адвокатов отклонили. Злоумышленники продолжат отбывать наказание в колонии строго режима.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменений приговор Хамовнического районного суда по уголовному делу о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника, а апелляционные жалобы адвокатов и осужденных без удовлетворения», - написала прокуратура в своем Telegram-канале.

Покушение на жизнь Руссо задумал Тельман Исмаилов из соображений личной неприязни. Для осуществления этого мужчина нанял Демкина, Джуру и Трясникова. В августе 2006 года Демкин стрелял в певца, который ехал вместе с ним в машине. Руссо получил четыре ранения бедра.

Ранее стало известно, что Черногория предоставила убежище Исмаилову. В ответ на такой шаг Руссо назвал черногорцев «жалкими людьми», которые продались за деньги.