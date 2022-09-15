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«Черногорцы - жалкие люди»: Авраам Руссо оценил предоставление страной убежища Тельману Исмаилову

Егор Левин
14:44 15.09.2022
Певец отметил, что не желает Исмаилову зла, сказав «Дай Бог ему здоровья».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Эстрадный певец Авраам Руссо негативно оценил предоставление Черногорией убежища подозреваемому в покушении на него предпринимателю Тельману Исмаилову. Артист назвал черногорцев «жалкими людьми», которых он знает «очень хорошо».

«Денег у них мало, много денег нет у них. Пришел человек с деньгами, чуть-чуть дали, и все», - сказал певец.

Руссо при этом отметил, что не желает Исмаилову зла, сказав «Дай Бог ему здоровья».

«Если докажут, что это он (является фигурантом покушения. - Прим. ред.)... Все равно я верю, что есть справедливость, что есть Бог на свете, что всех накажут. Это не мое дело. Я просто хочу истину, хочу, чтобы все знали», - заявил исполнитель.

Руссо также рассказал, что несостоявшийся убийца стрелял в него с очень близкого расстояния, буквально в несколько шагов, и что он остался жив только благодаря своему охраннику.

«Несколько шагов, два-три шага. Почти в упор. Скорее всего, девять пуль, и две из них попали в меня», - рассказал он.

Ранее российские следователи объявили Тельмана Исмаилова в международный розыск в связи с его причастностью к убийствам, похищению человека и незаконному обороту оружия. Хамовнический суд Москвы вынесет решение о дальнейшей судьбе исполнителей покушения на Авраама Руссо - Виталия Джура и Алексея Трясникова.

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