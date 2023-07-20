Госдума приняла закон, разрешающий силовикам пресекать движение беспилотников

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который дает сотрудникам силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардии), частных охранных предприятий (ЧОП) и МЧС полномочия пресекать движение беспилотников.

Согласно новому законопроекту, смогут противостоять не только воздушным беспилотникам, как было ранее, но и подводным и наводным. Для этого разрешается использовать средства подавления или преобразования сигналов дистанционного управления дронами, а также повреждать или уничтожать беспилотные аппараты.

Что касается частных охранников, они наделяются соответствующим правом в том случае, если их должностная инструкция наделяет их полномочиями по пресечению движения дронов, а охраняемый объект соответствует требованиям к антитеррористической защищенности.

Помимо этого, закон наделяет правом прекращать функционирование беспилотников сотрудникам Государственной фельдъегерской службы. Такая мера будет применяться в целях защиты жизни и здоровья сотрудников, а также для отражения нападения.

Ранее председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн рассказал о поправках ко второму чтению законопроекта о защите от беспилотников. Он заявил, что частные охранные организации смогут использовать системы противодействия дронам в своей работе.