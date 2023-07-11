Хинштейн сообщил, что ЧОПам разрешат использовать системы противодействия беспилотникам

Соответствующие поправки предполагается внести ко второму чтению законопроекта о защите от БПЛА.

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Системы противодействия дронам разрешат использовать частным охранным организациям, которые пройдут отбор Росгвардии, написал в Telegram председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн. Соответственные поправки предполагается внести ко второму чтению законопроекта о защите от беспилотников.

Помимо ЧОПов, такие средства смогут применять только силовые ведомства и структуры ведомственной охраны. Хинштейн заявил, что предоставлять такие полномочия отраслевым организациям преждевременно, поскольку для использование таких систем нужны необходимая подготовка и квалификация.

Законопроект о защите от беспилотников был принят Госдумой в мае. Он предусматривает право силовых ведомств пресекать движение любых БПЛА средсвами уничтожения, повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

Ранее сообщалось, что в России разработали эффективный метод по защите беспилотников от удаленного взлома.