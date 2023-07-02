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Пробка у Крымского моста начала сокращаться

Владимир Рубанов
00:14 02.07.2023
Как сообщил министр транспорта республики, по состоянию на 23:00 затор со стороны Краснодарского края составляет 5 км, время ожидания - до 3 часов.
Пробка у Крымского моста начала сокращаться
© Фото: opershtab23, Telegram
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Пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. По его словам, по состоянию на 23:00 пробка со стороны Краснодарского края составляет 5 км, время ожидания - до 3 часов. Затор со стороны Крыма - около 300 метров, время ожидания 20 минут.

В субботу 1 июня пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 9 километров. Время ожидания, по словам очевидцев, составляло до шести часов. Местные власти организовали раздачу воды тем, кто попал в затор. Сообщалось, что на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Затруднения на дороге возникли из-за увеличения машин и багажа после начала отпускного сезона, объяснили РИА Новости в Росавтодоре. В ведомстве заявили, что число смен для досмотра увеличено.

По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, причиной затора стало проведение Минтрансом мониторинга досмотровых мероприятий. Чтобы решить проблему, в досмотровом пункте увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой.

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