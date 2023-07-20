Эксперт Миронюк спрогнозировал массовую продажу инвесторами американских ценных бумаг
Американская экономика оказалась на грани очередного кризиса в банковской сфере из-за угрозы массовых продаж акций и других ценных бумаг. Об этом эксперты рассказали RT.
«В течение лета вывод денег из американских ценных бумаг будет ускоряться и расширяться географически», - поделился прогнозом эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.
Он подчеркнул, что отток средств свидетельствует об отсутствии интереса иностранных инвесторов к казначейским обязательствам США.
«Нехватка заемных средств рискует обернуться для Америки новым витком кризиса в банковском секторе», - отметил Миронюк.
Аналитик Роман Лукьянчиков солидарен с кризисной оценкой американской экономики.
«Вывод средств из трежерис увеличивает ставку госдолга США, из-за чего его обслуживание для американских властей становится дороже. В итоге это приводит к росту дефицита бюджета страны, для покрытия которого может требоваться эмиссия новой денежной массы, что лишь усиливает проинфляционное давление», - заключил Лукьянчиков.
Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что в условиях антироссийских санкций велика вероятность того, что наши инвесторы начнут массово продавать акции, что чревато экономической неразберихой внутри США.