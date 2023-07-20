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Эксперт Миронюк спрогнозировал массовую продажу инвесторами американских ценных бумаг

Ирина Елагина
01:42 20.07.2023
По мнению аналитика, Америка стоит на пороге нового кризиса в банковском секторе.
Эксперт Миронюк спрогнозировал массовую продажу инвесторами американских ценных бумаг
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
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Американская экономика оказалась на грани очередного кризиса в банковской сфере из-за угрозы массовых продаж акций и других ценных бумаг. Об этом эксперты рассказали RT.

«В течение лета вывод денег из американских ценных бумаг будет ускоряться и расширяться географически», - поделился прогнозом эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.

Он подчеркнул, что отток средств свидетельствует об отсутствии интереса иностранных инвесторов к казначейским обязательствам США.

«Нехватка заемных средств рискует обернуться для Америки новым витком кризиса в банковском секторе», - отметил Миронюк.

Аналитик Роман Лукьянчиков солидарен с кризисной оценкой американской экономики.

«Вывод средств из трежерис увеличивает ставку госдолга США, из-за чего его обслуживание для американских властей становится дороже. В итоге это приводит к росту дефицита бюджета страны, для покрытия которого может требоваться эмиссия новой денежной массы, что лишь усиливает проинфляционное давление», - заключил Лукьянчиков.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что в условиях антироссийских санкций велика вероятность того, что наши инвесторы начнут массово продавать акции, что чревато экономической неразберихой внутри США.

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