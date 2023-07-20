В рамках поддержки участников СВО списано кредитов на 1,6 миллиарда рублей

Это было озвучено в ходе первого московского форума участников специальной военной операции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Государство и общество должны создавать все условия для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Владимир Путин направил обращение участникам Первого форума ветеранов боевых действий спецоперации.

Само мероприятие проходит в Музее Победы на Поклонной горе. По словам президента, очень важно, что бойцы и командиры, которые защищают Россию, включаются в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов. Организатором Форума стал государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Представители Минобороны напомнили о мерах поддержки для участников спецоперации.

Так, первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил о том, что определен порядок предоставления отпусков военнослужащих, включая тех кто был призван по частичной мобилизации.

В военном ведомстве также рассказали, что в рамках поддержки семей погибших военнослужащих уже списано более четырех тысяч кредитов на сумму свыше одного миллиарда шестисот миллионов рублей.

А еще детям погибших военнослужащих благотворительный фонд «Защита» назначил единовременные выплаты на общую сумму более ста сорока девяти миллионов рублей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.