Путин: очень важно, что ветераны СВО включаются в активную общественную деятельность

Президент России подчеркнул, что для активной общественной деятельности ветеранов надо создавать все условия.

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Президент России Владимир Путин заявил о важности включения в активную общественную деятельность ветеранов спецоперации.

Путин сделал это в своем обращении к первому форуму ветеранов боевых действий специальной военной операции в Москве. Обращение зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», - говорится в тексте обращения.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что задача государства и общества - создавать все условия для такого участия.

Ранее президент России рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Виталием Савельевым из-за закупки самолетов западного производства - тот утверждал, что на западных партнеров всегда можно положиться, а Путин настаивал на закупке как можно большего количества отечественных самолетов.