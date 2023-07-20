Новый скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» отправился из Петербурга в Кронштадт

Поездка из Северной Столицы до Кронштадта на «Форте Кроншлоте» занимает около часа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Новый скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580 («Котлин») отправился из Санкт-Петербурга в Кронштадт. На борту судна побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Катамараны предназначены для перевозки посетителей музейно-исторического парка «Остров фортов». Курсировать они будут от Дворцовой набережной до Кронштадта.

Новые катамараны развивают скорость до 60 километров в час и способны перевозить более 150 пассажиров за один рейс. При этом часть людей может разместиться внутри салона, а остальные на открытой палубе. Благодаря новым судам добраться по воде от Петербурга до Кронштадта можно примерно за час.

Всего для этой линии сообщения планируется построить шесть катамаранов проекта «Котлин». В прошлом месяце в Северной столице заложили вторую пару скоростных пассажирских катамаранов.