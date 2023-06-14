В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге заложили вторую пару скоростных пассажирских катамаранов для «Острова фортов»

Тимур Шерзад
17:43 14.06.2023
Также сообщается о закладке первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс».
© Видео: Остров фортов © Фото: Остров фортов
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге заложили вторую пару скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин». Об этом сообщает пресс-служба «Острова фортов».

Кроме этого, сообщается о закладке первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс».

«Спрос на поездки в Кронштадт по воде и на морские экскурсионные прогулки растет кратно от навигации к навигации. Благодаря вводу новых катамаранов мы рассчитываем удовлетворять этот спрос на высоком уровне», - заметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 

«Котлины» будут обслуживать регулярную пассажирскую линию между центром Санкт-Петербурга и туристско-рекреационным кластером «Остров фортов». Суда проекта «Соммерс» будут работать на экскурсионных маршрутах в прилегающей к городу акватории Финского залива, а также обеспечат сообщение с морскими фортами «Кроншлот» и «Император Александр Первый». 

Ранее, в апреле, сообщалось о спуске на воду пассажирского катамарана проекта «Котлин» для «Острова фортов» из числа первой пары судов этого типа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:48 В стране и мире
Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48
17:24 В стране и мире
Кадыров сообщил, что Делимханов жив и даже не ранен
17:23 Армия
Видео
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски от попадания российского снаряда
17:04 ОПК
Видео
Первый опытный образец пассажирского SSJ-New передан на летно-испытательную станцию
16:59 В стране и мире
Видео
Губернатор Голубев не подтвердил информацию о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске
Популярное
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.