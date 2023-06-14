В Петербурге заложили вторую пару скоростных пассажирских катамаранов для «Острова фортов»

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В Санкт-Петербурге заложили вторую пару скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин». Об этом сообщает пресс-служба «Острова фортов».

Кроме этого, сообщается о закладке первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс».

«Спрос на поездки в Кронштадт по воде и на морские экскурсионные прогулки растет кратно от навигации к навигации. Благодаря вводу новых катамаранов мы рассчитываем удовлетворять этот спрос на высоком уровне», - заметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Котлины» будут обслуживать регулярную пассажирскую линию между центром Санкт-Петербурга и туристско-рекреационным кластером «Остров фортов». Суда проекта «Соммерс» будут работать на экскурсионных маршрутах в прилегающей к городу акватории Финского залива, а также обеспечат сообщение с морскими фортами «Кроншлот» и «Император Александр Первый».

Ранее, в апреле, сообщалось о спуске на воду пассажирского катамарана проекта «Котлин» для «Острова фортов» из числа первой пары судов этого типа.