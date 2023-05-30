Старший наводчик Тоха рассказал, зачем миномет «Василек» в зоне СВО водрузили на МТ-ЛБ

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Артиллеристы группировки войск «Запад» при помощи 82-мм автоматического миномета «Василек» прикрывают наступление мотострелковых подразделений на одном из направлений спецоперации. Для большей маневренности «Василька» установили на многоцелевой легко бронированный транспортер-тягач (МТ-ЛБ).

Расчет миномета использует тактику «кочующего орудия», которая заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

Для повышения мобильности и скрытности миномет установили на МТ-ЛБ. Гусеничное шасси позволяет расчету занимать позицию, как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье.

«Решили поставить миномет на тягач МТ-ЛБ, потому что это повышает мобильность, сокращает время реакции на вызов по работе по целям... Получаем команду, получаем цель, выдвигаемся на огневую позицию. Благодаря тому, что миномет стоит на тягаче, мы можем сами выбрать место, где нам удобно встать и развернуться, расставить все свои приборы, быстро навестись, отработать цели и убыть в свое место расположения», - рассказал старший наводчик с позывным Тоха.

Расчетам нужны считанные минуты для того, чтобы занять огневую позицию и начать стрельбу, после чего они сворачиваются и перемещаются на новые огневые позиции. На все это уходит не больше трех минут.

«Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномет имеет высокую точность стрельбы. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

Ежедневно, меняя маршрут, «кочующие орудия» наносит огневое поражение противнику вдоль линии боевого соприкосновения на глубину до пяти километров. Автоматическим огнем артиллеристы прикрывают наступление мотострелковых подразделений. Уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, поражается пехота противника, как на открытой местности, так и в полевых укрытиях.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал боевую работу расчета ЗРК «Бук», который первым уничтожил украинский ударный беспилотник «Байрактар» в зоне спецоперации. Всего на счету боевой машины более 40 уничтоженных различных летательных аппаратов и ракет.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.